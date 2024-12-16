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Европа выполнила только половину обещанных обязательств по помощи Украине - колумнист Bloomberg

Европа выполнила только половину обещанных обязательств по помощи Украине - колумнист Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 4020 просмотра

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Из обещанных 241 млрд евро помощи Украине Европа фактически предоставила только 125 млрд. Разница в 64 млрд евро остается задолженностью, не считая недавно обещанных 52 млрд.

Объемы предоставления Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи Европой отстают от обещаний. Из обещанных 241 млрд евро фактически предоставлено только 125 млрд. Об этом в своей статье написал колумнист Bloomberg Марк Чемпион, передает УНН

Детали 

Чемпион напомнил, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года Кильский институт мировой экономики в Германии реализует проект, который отслеживает гуманитарную, финансовую и военную помощь - ту, которую  союзники Украины обязались предоставить и, отдельно, предоставили. 

Последнее обновление, опубликованное в начале этого месяца, показало, что по состоянию на конец октября Европа выделила на поддержку Украины впечатляющую сумму в 241 миллиард евро (253 миллиарда долларов), по сравнению с 119 миллиардами евро для США.

Как говорится в статье, администрация Байдена спешит использовать всю помощь, которая остается в ее распоряжении до инаугурации Трампа. 

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить еще 650 миллионов евро на высокотехнологичные системы противовоздушной обороны "Ирис-Т" и "Патриот", которые должны быть поставлены до конца года.

Больше всего разочаровывает огромный разрыв между тем, что Европа обещала, и тем, что было фактически поставлено, который, по оценкам, составляет всего 125 миллиардов евро. Часть этой разницы объясняется тем, что 52 миллиарда евро обещаний Европы были сделаны только этой осенью, когда был окончательно принят механизм использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине. Однако даже при этих обстоятельствах Европа все равно имеет задолженность в размере 64 миллиарда евро

- говорится в статье колумниста Bloomberg.

По мнению колумниста, союзники Украины продолжают придерживаться стратегии "сколько нужно", а не стратегии того, что и когда нужно. 

Чемпион отмечает, что трудно определить, решился бы Путин на ядерный удар в Украине, если бы США и другие члены НАТО раньше предоставили Украине дальнобойную артиллерию, танки и F-16, когда Россия еще не успела мобилизовать свои силы или укрепить позиции. "Однако среди многих причин нынешних проблем Украины с набором и удержанием личного состава есть ощущение того, что западная поддержка - а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе, - становятся все более дефицитными", - пишет колумнист. 

Речь идет не о предоставлении Киеву потенциально провокационных новых категорий вооружений. Кое-что из того, что нужно Украине, придется получать с западных складов и от западных производителей, как, например, обещанные Шольцем средства противовоздушной обороны. Но остальное может производить отечественная оборонная промышленность.

В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах7 дек. 2024, 09:28 • 62945 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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