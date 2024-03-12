Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Во вторник, 12 марта, Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Детали

Согласно отчету Босния и Герцеговина продемонстрировала решительную приверженность продвижению вперед в давно ожидаемых реформах, таких как принятие закона о предотвращении конфликта интересов и закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Кроме того, страна предприняла значительные шаги по совершенствованию системы правосудия и прокуратуры, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом, а также по улучшению управления миграцией, утвердив мандат на переговоры по соглашению о статусе Frontex.

Также Босния и Герцеговина достигла и поддерживает полное соответствие Общей внешней политике и политике безопасности ЕС, что является значительным положительным шагом и решающим во времена геополитических потрясений.

Комиссия считает, что Босния и Герцеговина достигла необходимого уровня соответствия критериям членства. Поэтому Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о присоединении с Боснией и Герцеговиной. Кроме того, Комиссия рекомендует, чтобы Совет принял рамки переговоров после того, как Босния и Герцеговина предпримет дальнейшие шаги в соответствии с отчетом Комиссии. Комиссия готова доложить Совету о прогрессе, достигнутом Боснией и Герцеговиной в отношении этих шагов - говорится в заявлении Европейской Комиссии.

Дополнение

Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС, в которых изложены руководящие принципы и основы переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами на вступление в ЕС.

Проект рамок переговоров, как сообщается, основывается на опыте прошлых расширений и текущих переговоров по вступлению. Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и учитывают изменение acquis ЕС.

Напомним

В ответ на вторжение России в Украину ЕС обнародовал план развития оружейной промышленности на континенте стоимостью 1,5 миллиарда евро с целью увеличения совместных закупок вооружений между странами-членами и уменьшения зависимости от импорта.