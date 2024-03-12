Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

Во вторник Еврокомиссия планирует объявить о начале переговоров с целью вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

12 марта Европейская комиссия планирует объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

Украина и Молдова тоже готовы сделать шаг в направлении расширения Европейского Союза.

Во вторник Европейская комиссия выдвинет предложения по рамкам переговоров, которые определят руководящие принципы и основные аспекты вступления.

Дальнейшее обсуждение этих текстов запланировано для стран Европейского союза.

Дипломаты и представители ЕС предупреждают, что заключение соглашения между 27 европейскими странами, необходимого для официального начала переговоров, вероятно, не состоится до июньских выборов в Европарламент.

Напомним

Босния и Герцеговина получила статус кандидата в ЕС в декабре 2022 года.

Добавим

Европейская комиссия также планировала выдвинуть документ по внутренним подготовкам блока к будущему расширению, в частности, как адаптировать пострадавшую от войны 40-миллионную Украину. Однако этот документ, первоначально запланированный на 27 февраля, сейчас отложен до 20 марта согласно последней повестке дня Европейской комиссии.

Босния и Герцеговина заслуживает членства в ЕС - еврокомиссар