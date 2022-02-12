Евровидение-2022: стартовал финал национального отбора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Финал национального отбора от Украины на Евровидение-2022 начался в субботу вечером выступлением украинских представителей на прошлогоднем песенном конкурсе Go_A, пишет УНН.
Детали
За право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) сразятся восемь финалистов:
- Барлебен - Hear My Words;
- Cloudless - All be Alright;
- Michael Soul - Demons;
- Our Atlantic - Моя любовь;
- Alina Pash - Тени забытых предков;
- Kalush Orchestra - Стефания;
- Roxolana - Girlzzzz;
- Wellboy - Nozzy Bossy.
Какая из песен прозвучит на Евровидении в Турине - выбирают жюри и зрители Нацотбора. Голоса зрителей и жюри добавятся и по итогам сформируют рейтинговую таблицу.
В состав жюри входят Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.
После того, как ведущие объявляют начало голосования, все желающие могут проголосовать за своего любимого исполнителя.
Дополнение
Евровидение-2022 пройдет в городе Турин в Италии. Большой финал состоится в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.