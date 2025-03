Евровидение-2022: стартовал финал национального отбора

Детали

За право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) сразятся восемь финалистов:

- Барлебен - Hear My Words;

- Cloudless - All be Alright;

- Michael Soul - Demons;

- Our Atlantic - Моя любовь;

- Alina Pash - Тени забытых предков;

- Kalush Orchestra - Стефания;

- Roxolana - Girlzzzz;

- Wellboy - Nozzy Bossy.

Какая из песен прозвучит на Евровидении в Турине - выбирают жюри и зрители Нацотбора. Голоса зрителей и жюри добавятся и по итогам сформируют рейтинговую таблицу.

В состав жюри входят Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

После того, как ведущие объявляют начало голосования, все желающие могут проголосовать за своего любимого исполнителя.

Дополнение

Евровидение-2022 пройдет в городе Турин в Италии. Большой финал состоится в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.