Євробачення-2022: стартував фінал національного відбору
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Фінал національного відбору від України на Євробачення-2022 розпочався у суботу ввечері виступом українських представників на торішньому пісенному конкурсі Go_A, пише УНН.
Деталі
За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині (Італія) змагатимуться вісім фіналістів:
– Barleben – Hear My Words;
– Cloudless – All be Alright;
– Michael Soul – Demons;
– Our Atlantic – Моя любов;
– Alina Pash – Тіні забутих предків;
– Kalush Orchestra – Стефанія;
– Roxolana – Girlzzzz;
– Wellboy – Nozzy Bossy.
Яка з пісень прозвучить на Євробаченні в Турині – обирають журі та глядачі Нацвідбору. Голоси глядачів і журі додадуться і за підсумками сформують рейтингову таблицю.
До складу журі входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.
Після того, як ведучі оголосять початок голосування, всі охочі зможуть проголосувати за свого улюбленого виконавця
Доповнення
Євробачення-2022 пройде у місті Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.