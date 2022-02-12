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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65911 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Євробачення-2022: стартував фінал національного відбору

Євробачення-2022: стартував фінал національного відбору

Київ • УНН

 • 24763 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Фінал національного відбору від України на Євробачення-2022 розпочався у суботу ввечері виступом українських представників на торішньому пісенному конкурсі Go_A, пише УНН.

Деталі

За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині (Італія) змагатимуться вісім фіналістів:

– Barleben – Hear My Words; ​​
– Cloudless – All be Alright;
– Michael Soul – Demons;
– Our Atlantic – Моя любов;
– Alina Pash – Тіні забутих предків;
– Kalush Orchestra – Стефанія;
– Roxolana – Girlzzzz;
– Wellboy – Nozzy Bossy.

Яка з пісень прозвучить на Євробаченні в Турині – обирають журі та глядачі Нацвідбору. Голоси глядачів і журі додадуться і за підсумками сформують рейтингову таблицю.

До складу журі входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Після того, як ведучі оголосять початок голосування, всі охочі зможуть проголосувати за свого улюбленого виконавця

Доповнення

Євробачення-2022 пройде у місті Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.

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