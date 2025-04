Євробачення-2022: стартував фінал національного відбору

Деталі

За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині (Італія) змагатимуться вісім фіналістів:

– Barleben – Hear My Words; ​​

– Cloudless – All be Alright;

– Michael Soul – Demons;

– Our Atlantic – Моя любов;

– Alina Pash – Тіні забутих предків;

– Kalush Orchestra – Стефанія;

– Roxolana – Girlzzzz;

– Wellboy – Nozzy Bossy.

Яка з пісень прозвучить на Євробаченні в Турині – обирають журі та глядачі Нацвідбору. Голоси глядачів і журі додадуться і за підсумками сформують рейтингову таблицю.

До складу журі входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Після того, як ведучі оголосять початок голосування, всі охочі зможуть проголосувати за свого улюбленого виконавця

Доповнення

Євробачення-2022 пройде у місті Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.