Евро стремительно теряет в цене, доллар продолжает падение — курс валют на 8 октября
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,8639 грн, евро — 50,1569 грн. Злотый стоит 11,4481 грн.
По состоянию на четверг, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,95 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,16. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,8639 грн (-9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,1569 грн (-48 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4481 грн. (-15 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,63–45,15 грн, евро — по 50,15–50,83 грн, злотый — по 11,23–11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,83–44,86 грн/долл. и 50,15–50,17 грн/евро.
Напомним
Евро снизился до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне финансовых проблем Франции, тогда как доллар укрепился несмотря на слабые данные о занятости в США.
Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону05.10.26, 11:50 • 4327 просмотров