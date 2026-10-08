Євро стрімко втрачає в ціні, долар продовжує падіння - курс валют на 8 жовтня

Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті

“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"

“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"

“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"

“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти

Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти

Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти

Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти