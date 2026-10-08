Євро стрімко втрачає в ціні, долар продовжує падіння - курс валют на 8 жовтня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,8639 грн, євро - 50,1569 грн. Злотий коштує 11,4481 грн.
Станом на четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 44,95 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,16. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,8639 грн (-9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,1569 грн (-48 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4481 грн. (-15 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 44,63-45,15 грн, євро за 50,15-50,83 грн, злотий за 11,23-11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,83-44,86 грн/дол. та 50,15-50,17 грн/євро.
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