Евлаш объяснил затишье относительно массированных ударов рф шахедами

Во время временного перерыва в массированных ударах рф шахедами, россияне проводят планирование атак и накопление беспилотников. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

шахемы достаточно не дешевое оружие. Конечно, враг после последних своих атак, которые они совершили на днях, анализируют информацию о применении предыдущих средств огневого поражения - сказал Евлаш.

По его словам, россияне проводят анализ, разведку, выявляют пути, маршруты, которые они применяли, где находится украинская ПВО, радиолокационные станции.

В том числе когда происходят пуски обычно на боевом дежурстве вдоль границ мы фиксируем и активность вражеской авиации, их разведывательных самолетов, которые имеют на вооружении и другие средства поражения - противорадиолокационные системы - отметил Евлаш.

Также он отметил, что во время перерыва россияне накапливают шахеты.

Этот перерыв - это в том числе работа, планирование и накопление, поскольку россия не может проводить постоянно такие массированные удары, поэтому сейчас мы видим такое временное затишье. Однако, время от времени мы видим такие единичные атаки, как были сегодня, когда применили три беспилотных аппарата типа "шахед". Поэтому мы в готовности и мониторим ситуацию вместе с нашими партнерами 24/7 - заявил Евлаш.

Дополнение

Начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что россияне все чаще производят дроны-камикадзе типа "шахед", используя компоненты из Ирана. По ее словам, на днях в москву прибыл новый рейс с необходимыми комплектующими.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что для ударов по Украине использует ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

По его словам, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства, а на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности - отметил Александр Рувин.

"Украина нуждается в большей защите": Зеленский заявил, что в марте рф применила 130 ракет, более 320 "шахедов" и почти 900 КАБов