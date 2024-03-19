"Украина нуждается в большей защите": Зеленский заявил, что в марте рф применила 130 ракет, более 320 "шахедов" и почти 900 КАБов

Украина нуждается в большей защите - вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у партнеров, для сбивания того, чем в войне атакует россия, которая только с начала этого марта применила 130 ракет различных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, пишет УНН.

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"Ежедневно и еженощно россия дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины. Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб", - указал Зеленский в соцсетях.

Он подчеркнул, что Украина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны российских террористов, мы можем уничтожать российскую военную авиацию. Такие наши действия спасают тысячи жизней и дают украинской экономике возможность функционировать, отметил Президент.

"Но мы нуждаемся в большей защите - вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - подчеркнул он.

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