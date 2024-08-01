Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если российская армия получит в Украине свободу, а партнеры перестанут поддерживать Киев, то Украина не сможет удержать линию фронта, где сейчас находится, что даст возможность российскому диктатору путину пойти на другие страны Европы. Об этом Зеленский заявил в интервью французским СМИ, передает УНН.

Если российская армия получит в Украине свободу и мы не будем поддерживаться партнерами, то мы не удерживаем ту линию фронта, где сегодня находимся мы. Безусловно, захватить всю страну он (Путин - ред.) не сможет, даже без поддержки партнеров. Мы не отдадим ему всю страну и на это он потратит всю свою жизнь. Но он захватит какую-то часть территории, и тогда - это продолжение войны, большой войны. Точно захватит. Через беларусь пойдет на Балтику и, я думаю, на Польшу. Европу тогда ожидает большая миграция из Украины... И Европу ждет, я думаю, в составе войск НАТО война за другие страны - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, если Китай захочет, он может заставить россию остановить войну против Украины. Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы Китай давил на россию относительно окончания войны так же как давят США, так же как давит ЕС.