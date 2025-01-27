ЕС одобрил санкции против трех офицеров ГРУ за кибератаки на Эстонию - СМИ
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС одобрили санкции против трех офицеров российского ГРУ за кибератаки на Эстонию в 2020 году.
Министры иностранных дел ЕС одобрили санкции против трех офицеров российского ГРУ за кибератаки на Эстонию, сообщил редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Министры иностранных дел ЕС одобрили санкции против 3 офицеров российского ГРУ за кибератаки на Эстонию», - сообщил Йозвяк.
Как отмечает издание «Настоящее время», со ссылкой на данные расследовательского проекта «Система», речь идет о санкциях ЕС в рамках механизма противодействия кибератакам. Санкции, как указано, касаются трех граждан РФ, которых разыскивают за кибератаки на компьютерные системы Эстонии в 2020 году.
Согласно проекту документа, как сообщается, санкции касаются: Николая Александровича Корчагина (1997 г.р.); Виталия Шевченко (1997 г.р.); Юрия Федоровича Денисова (1980 г.р.).
«Все трое - офицеры 29155-й воинской части Главного управления генштаба вооруженных сил рф (ГРУ). Им инкриминируют участие в атаках на критически важную инфраструктуру Эстонии, незаконный доступ к компьютерным системам и хищение конфиденциальных данных», - пишет издание.
По данным ЕС, как указано, эти кибератаки имели разведывательный характер и ставили под угрозу безопасность страны и ее союзников.
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