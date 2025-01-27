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ЄС схвалив санкції проти трьох офіцерів ГРУ за кібератаки на Естонію - ЗМІ

ЄС схвалив санкції проти трьох офіцерів ГРУ за кібератаки на Естонію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27683 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС схвалили санкції проти трьох офіцерів російського ГРУ за кібератаки на Естонію у 2020 році.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили санкції проти трьох офіцерів російського ГРУ за кібератаки на Естонію, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X у понеділок, пише УНН.  

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"Міністри закордонних справ ЄС схвалили санкції проти 3 офіцерів російського ГРУ за кібератаки на Естонію", - повідомив Йозвяк.

Як зазначає видання "Настоящее время", з посиланням на дані розслідувального проекту "Система", ідеться про санкції ЄС у межах механізму протидії кібератакам. Санкції, як вказано, стосуються трьох громадян рф, яких розшукують за кібератаки на комп'ютерні системи Естонії у 2020 році.

Відповідно до проекту документа, як повідомляється, санкції стосуються: Миколи Олександровича Корчагіна (1997 р.н.); Віталія Шевченка (1997 р.н.); Юрія Федоровича Денисова (1980 р.н.).

"Усі троє - офіцери 29155-ї військової частини Головного управління генштабу збройних сил рф (ГРУ). Їм інкримінують участь в атаках на критично важливу інфраструктуру Естонії, незаконний доступ до комп'ютерних систем і розкрадання конфіденційних даних", - пише видання.

За даними ЄС, як вказано, ці кібератаки мали розвідувальний характер і ставили під загрозу безпеку країни та її союзників.

ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас27.01.25, 13:32 • 105252 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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