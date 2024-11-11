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ЕС не имеет планов на время президентства Трампа - Боррель

Киев  •  УНН

19:05 • 723 просмотра

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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии планов на случай президентства Трампа в США. ЕС вместо этого фокусируется на усилении собственных оборонных возможностей и автономии.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не имеет планов на время президентства Дональда Трампа, который был избран во время выборов в США. Об этом Боррель рассказал Суспільному, передает УНН.

Мы точно не имеем планов для президентства Трампа. Но у нас есть план для усиления автономных возможностей европейцев, чтобы обеспечить безопасность и защиту. 7 лет назад, когда начался первый президентский срок Трампа, многие европейские лидеры говорили, что мы должны взять нашу судьбу в свои руки. И это до сих пор является правдой. Мы должны держать нашу судьбу в собственных руках 

- сказал Боррель.

Он отметил, что США были и продолжают быть важным партнером и являются одним из больших поставщиков безопасности в рамках НАТО.

"Но мы должны взять нашу часть - большую ответственность за нашу безопасность и защиту. Мы уже начали делать это, но мы должны продолжить это делать быстрее", - добавил Боррель.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил необходимость продолжать поддерживать Украину, в том числе через восстановление, реконструкцию и развитие, на примере Чернигова сообщив, что 85% российских атак в городе разрушили жилые массивы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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