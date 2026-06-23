ЕС должен включить Украину в оборонный союз - еврокомиссар

ЕС должен включить Украину в оборонный союз, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на Европейском саммите по вопросам обороны и безопасности, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Благодаря трансформации своей военной доктрины Украина побеждает, защищаясь от России. Было бы трудно понять, если бы мы в Европе не считали своим жизненно важным интересом интеграцию вооруженных сил Украины в нашу европейскую оборонную архитектуру", - сказал Кубилюс.

Отмечается, что Европейская комиссия, вероятно, на следующей неделе представит первые предложения по дальнейшей интеграции европейского оборонного рынка "с детальным анализом и последующими шагами".

"Позже в этом году мы представим предложение по изменению правил оборонных закупок. А также других рыночных правил", - сказал Кубилюс.

Напомним

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс настаивает на преобразовании группы E5 в "неформальный Совет безопасности", чтобы дать старт созданию нового Европейского оборонного союза, призванного интегрировать Украину в европейскую архитектуру безопасности.