Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном. Ермак проинформировал посла о подготовке первого Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров государств и подчеркнул важность дальнейшей вовлеченности Индии в этот процесс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"Собеседники обсудили направления дальнейшего взаимодействия, в частности в вопросе установления справедливого мира в Украине", - говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента высоко оценил участие заместителя советника по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Индии Викрама Мисри в четвертой встрече советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств в Давосе по реализации Украинской формулы мира.

"Андрей Ермак подробно проинформировал Харша Кумара Джейна о подготовке первого Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров государств и подчеркнул важность дальнейшей вовлеченности Индии в этот процесс вместе с другими партнерами Украины, в частности с G7 и странами Глобального Юга", - информирует ОП.

Ермак отметил, что саммит очень важен для Украины.

"Мы стоим на позиции честных, открытых консультаций, ведь настроены на решение с учетом рекомендаций партнеров, в частности ваших. Саммит мира очень важен для нас. Будем счастливы видеть представителя Индии", - сказал руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первый Глобальный саммит мира, проведение которого запланировано в Швейцарии, состоится уже весной.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.