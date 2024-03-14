Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Индии в Украине и обсудил подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, подчеркнув важность дальнейшего привлечения Индии к процессу установления справедливого мира в Украине.
Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину
Швеция выделит 30 миллионов евро на поддержку инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности
Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.
На суше война путина уже стоила рф более 350 тыс. военных потерь – Столтенберг
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, россия понесла более 350 000 военных потерь в путинской войне на суше.
В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты
Ракеты движутся в направлении Полтавы и Чернигова, а в Одесской области работает противовоздушная оборона.
россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб
В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара. Больше всего штурмов Силы обороны отбили на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
В Одесской области работает ПВО
В Одесской области работают системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атаке беспилотников.
Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"
Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.
Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области
Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области, поскольку российские добровольческие подразделения прорываются через границу, используя гражданское население как живой щит для защиты российского террористического режима.
Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров
Болгария успешно отправила первую партию из 30 бронетранспортеров БТР-60 советских времен в Украину в рамках военной помощи, в целом планируется поставка 100 машин.