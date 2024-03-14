Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  130383 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126748 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126497 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120496 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109013 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123255 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  262180 просмотра

Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Индии в Украине и обсудил подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, подчеркнув важность дальнейшего привлечения Индии к процессу установления справедливого мира в Украине.

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Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину

Швеция выделит 30 миллионов евро на поддержку инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

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Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину

Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.

Война •   •  17871 просмотра
Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

На суше война путина уже стоила рф более 350 тыс. военных потерь – Столтенберг

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, россия понесла более 350 000 военных потерь в путинской войне на суше.

Война •   •  17378 просмотра
На суше война путина уже стоила рф более 350 тыс. военных потерь – Столтенберг

В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты

Ракеты движутся в направлении Полтавы и Чернигова, а в Одесской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  29473 просмотра
В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты

россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара. Больше всего штурмов Силы обороны отбили на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Война •   •  28950 просмотра
россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В Одесской области работает ПВО

В Одесской области работают системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атаке беспилотников.

Война •   •  27782 просмотра
В Одесской области работает ПВО

Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"

Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.

Новости Мира •   •  25926 просмотра
Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"

Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области

Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области, поскольку российские добровольческие подразделения прорываются через границу, используя гражданское население как живой щит для защиты российского террористического режима.

Война •   •  25342 просмотра
Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области

Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров

Болгария успешно отправила первую партию из 30 бронетранспортеров БТР-60 советских времен в Украину в рамках военной помощи, в целом планируется поставка 100 машин.

Война •   •  41195 просмотра
Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров