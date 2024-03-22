Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола, сообщили на сайте главы государства, передает УНН.

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Андрей Ермак поблагодарил собеседника за визит в нашу страну и сильные месседжи, которые касались критической важности поддержки Украины, во время президентской гонки в Финляндии. Он также отметил мощную искреннюю помощь нашей стране со стороны Финляндии и всех государств Северной Европы.

Ермак рассказал о сегодняшних массированных российских обстрелах энергетической инфраструктуры Украины и сложной ситуации в нескольких регионах нашего государства.

Андрей Ермак обсудил с директором Финского института международных отношений вопросы имплементации Украинской формулы мира и подготовку к первому инаугурационному Глобальному саммиту мира. Отдельно была отмечена важность привлечения государств Глобального Юга с учетом специфики каждого из них.

Мы хотим достичь справедливого и прочного мира. И мир должен думать о том, как вернуть уважение в целом к международному праву и международным организациям подчеркнул он.

Как отметил руководитель Офиса Президента, Формула мира должна помочь выработать механизмы для преодоления проблем, вызванных войнами. Кроме того, с помощью этой платформы Украина объединяет мир в противовес тем агрессивным государствам, которые стремятся его разделить.

Андрей Ермак и Мика Аалтола также обменялись мнениями относительно юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, на котором Украина хотела бы получить приглашение к началу переговоров о членстве. Глава Офиса Президента выразил убеждение, что такое решение, как и вступление в НАТО Финляндии и Швеции, усилит Альянс и безопасность всей Европы.

Собеседники договорились поддерживать регулярный диалог и скоординировали шаги по дальнейшему взаимодействию.

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