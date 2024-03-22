Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  82124 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  94883 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  104068 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  133702 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135652 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  203057 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126111 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137771 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130079 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142755 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с директором Финского института международных отношений Микой Аалтолой украинскую формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира, перспективы членства в НАТО и важность поддержки Украины.

Война •   •  14052 просмотра
Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение большинства жителей Одесской области, но около 100 000 абонентов остаются без света после российской атаки.

Общество •   •  16251 просмотра
Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф

В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова

В Харькове энергетики разработали двухэтапный план восстановления электроснабжения, который предусматривает сначала первоочередное отключение критически важных объектов, а затем восстановление стандартной схемы электроснабжения в течение нескольких дней, с возможными ограничениями на выходные и после них из-за повреждений, нанесенных в результате вражеской атаки на объекты энергетики, питающие город.

Общество •   •  15791 просмотра
В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова

Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка

В результате российских ракетных ударов по Запорожью были ранены 29 человек, в том числе 2 детей, разрушены 4 дома и более 40 повреждены.

Война •   •  15949 просмотра
Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка

Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В торговом центре в подмосковье произошел теракт, который украинская разведка считает спланированной провокацией российских спецслужб по приказу путина, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию войны против Украины и мобилизацию в россии.

Война •   •  18528 просмотра
Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кривом Роге после вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  15235 просмотра
Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

В результате стрельбы в подмосковном концертном зале погибли и получили ранения многие люди, но США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Война •   •  19225 просмотра
США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 1 миллиона потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  16743 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, пострадало большое количество людей.

Криминал и ЧП •   •  19478 просмотра
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В пятницу Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последнее время, выпустив 88 ракет и 63 ударных беспилотника, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения.

Война •   •  19456 просмотра
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб