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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16

Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 20:34  •  988 просмотра

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с делегацией компании Lockheed Martin, чтобы обсудить дальнейшую эксплуатацию истребителей F-16, увеличение оборонного производства в Украине благодаря сотрудничеству с американскими компаниями, а также усиление системы противовоздушной обороны Украины в условиях российских атак на критически важную инфраструктуру.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с делегацией американской оборонной компании Lockheed Martin во главе с ее вице-президентом Рэймондом Писелли. О чем говорили и каких договоренностей достигли Ермак сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

На этой встрече отдельное внимание уделили вопросу будущей эксплуатации истребителей F-16, производителем которых является Lockheed Martin, и всех необходимых для этого подготовительных шагов.

Глава ОП акцентировал, что одним из приоритетов для нашего государства является увеличение производства собственной оборонной продукции. И добавил, что в этом процессе Украина очень рассчитывает на кооперацию с американскими компаниями.

Поблагодарил представителей одной из ведущих оборонных компаний мира за поддержку нашей страны в этот решающий для ее независимости момент. ... Подчеркнул: Украина надеется на то, что Палата представителей Конгресса США как можно быстрее примет важное решение о выделении пакета поддержки.

- рассказал Ермак.

Во время этой встречи Ермак также рассказал о последствиях недавних обстрелов со стороны РФ критической инфраструктуры Украины. В частности глава Офиса Президента акцентировал внимание на сложной ситуации в Харькове и области. И подчеркнул, что наша страна сегодня крайне нуждается в усилении ПВО.

Украинский народ продолжает борьбу с российскими захватчиками за свою свободу и общие для всего демократического мира ценности.

- заверил глава ОП.

Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране10 апреля 2024, 12:53 • 18739 просмотров

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Татьяна Салганик

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kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
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