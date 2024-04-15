Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с делегацией американской оборонной компании Lockheed Martin во главе с ее вице-президентом Рэймондом Писелли. О чем говорили и каких договоренностей достигли Ермак сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

На этой встрече отдельное внимание уделили вопросу будущей эксплуатации истребителей F-16, производителем которых является Lockheed Martin, и всех необходимых для этого подготовительных шагов.

Глава ОП акцентировал, что одним из приоритетов для нашего государства является увеличение производства собственной оборонной продукции. И добавил, что в этом процессе Украина очень рассчитывает на кооперацию с американскими компаниями.

Поблагодарил представителей одной из ведущих оборонных компаний мира за поддержку нашей страны в этот решающий для ее независимости момент. ... Подчеркнул: Украина надеется на то, что Палата представителей Конгресса США как можно быстрее примет важное решение о выделении пакета поддержки. - рассказал Ермак.

Во время этой встречи Ермак также рассказал о последствиях недавних обстрелов со стороны РФ критической инфраструктуры Украины. В частности глава Офиса Президента акцентировал внимание на сложной ситуации в Харькове и области. И подчеркнул, что наша страна сегодня крайне нуждается в усилении ПВО.

Украинский народ продолжает борьбу с российскими захватчиками за свою свободу и общие для всего демократического мира ценности. - заверил глава ОП.

Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране