Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

Провел разговор с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии, шерпа Италии в "Группе семи" и "Группе двадцати" Элизабеттой Беллони. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Во время разговора стороны обсудили ключевые приоритеты нынешнего председательства Итальянской Республики в "Группе семи", в частности саммит G7, проведение которого запланировано на 13-15 июня в регионе Апулии.

Также Ермак проинформировал о подготовке к инаугурационному саммиту мира, который совместно организуют Украина и Швейцария.

Проинформировал о подготовке к инаугурационному саммиту мира, который вместе организуют Украина и Швейцария.

Отдельное внимание уделили вопросу механизма использования замороженных российских активов на восстановление Украины - Андрей Ермак.

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США