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Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими в деле против главного юриста Нацбанка

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими в деле против главного юриста Нацбанка

Киев  •  УНН

11:05 • 4759 просмотра

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Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими в деле против главного юриста Нацбанка.

Соучредителей банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими в уголовном производстве против главного юриста Нацбанка Александра Зимы, пишет УНН.

"Друзья, сегодня важный день для нас с Еленой. После многих запросов и длительной борьбы за справедливость, нас наконец признали потерпевшими в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением директором юридического департамента Нацбанка Александром Зимой", - сообщила Юлия Соседка.

Она напомнила, что Зима дал указание Фонду гарантирования вкладов физлиц отозвать из суда иски, которые были поданы еще до начала процесса ликвидации банка "Конкорд" против НБУ.

"То есть таким образом нас пытались лишить права на справедливый суд. По нашему заявлению было открыто уголовное производство, однако почти год нас с сестрой футболили, как могли. Мы приложили огромные усилия, чтобы отстоять наши права. Нам наконец предоставили статус потерпевших в этом уголовном производстве", - отметила Юлия Соседка.

Она также отметила, что вместе с Еленой Соседкой будут максимально способствовать расследованию.

Напомним

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. 

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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