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Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий

Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий

Киев  •  УНН

 • 6168 просмотра

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Японское правительство обратилось к США с просьбой освободить японские компании от новых 25% пошлин на сталь и алюминий. В 2024 году Япония экспортировала в США стали и цветных металлов на сумму более 480 млрд иен.

Правительство Японии обратилось к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить японские компании из-под действия новых тарифов на сталь и алюминий. Как известно, 25% пошлины вступят в силу с 12 марта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр торговли Йодзи Муто рассказал журналистам, что просьба была озвучена в среду, 12 февраля. Он добавил, что правительство внимательно изучит влияние тарифных мер США на японские компании и примет необходимые меры.

В свою очередь министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяши также констатировал бдительность Токио по этому поводу на отдельных пресс-конференциях.

Издание напоминает, что в 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий от своих крупнейших торговых партнеров, включая ЕС и Японию, сославшись на риски для национальной безопасности. Однако позже, во время правления Джо Байдена, США и Япония достигли перемирия, которое позволило большинству поставок стали из азиатской страны идти без пошлин.

Также издание пишет, что в 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 млн тонн стали на сумму 303 млрд иен и 74 565 тонн цветных металлов на сумму 179 млрд иен, включая алюминий. Они составили 1,4% и 0,8% от общего объема экспорта в США соответственно.

Напомним

Президент США подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия с 4 марта. Больше всего это повлияет на Канаду, Мексику, Бразилию и Южную Корею, однако Австралия может получить исключения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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