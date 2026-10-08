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Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам

Киев • УНН

 • 3124 просмотра

Новое подразделение XP объединит кинопроекты, товары, живые мероприятия и партнерства Xbox. Его возглавит Кейлин Уолтерс из Mojang.

Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам
Фото: xbox.com

Xbox запускает новое подразделение под названием XP, которое будет заниматься проектами Xbox, не связанными с видеоиграми, включая фильмы и телеадаптации, потребительские товары, живые мероприятия и партнерство с создателями и брендами. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.

Детали

Различные команды Xbox уже выполняют эту работу, но теперь она будет объединена в централизованном подразделении XP.

Согласно сообщению в блоге директора по стратегии Xbox Мэтью Болла, XP формализует четыре "области инвестиций":

  • "XBOX PICTURES: представление наших миров и персонажей новой аудитории с помощью фильмов, телевидения и других форм линейного повествования";
    • "XBOX PRODUCTS: создание продуктов, которые являются аутентичными для фанатского сообщества и позволяют поклонникам отмечать и выражать свои чувства к любимым франшизам";
      • "XBOX PLACES: объединение сообществ с помощью живых мероприятий, захватывающих впечатлений, аттракционов, трансляций и мест отдыха";
        • "XBOX PARTNERSHIPS: работа с создателями контента, брендами и сообществами для разработки новых проектов, спонсорства и партнерских отношений с брендами".

          XP возглавит Кейлин Уолтерс, которая переходит с должности руководителя компании Mojang, создавшей Minecraft, на должность президента нового подразделения. Следующим руководителем Mojang станет Мария Ангелиду-Смит, которая оставит должность директора по продуктам Reddit, чтобы стать генеральным директором Mojang и Minecraft, и она начнет работу 19 октября.

          Xbox уже разрабатывает несколько экранизаций и телесериалов, включая продолжение успешного фильма A Minecraft Movie, третий сезон сериала Fallout на Prime Video, фильм Call of Duty и анимационный сериал Diablo для Netflix.

          "Отличные игры остаются в центре этих франшиз и в сердце XBOX, — отметил Болл. — XP будет сотрудничать с лучшими творческими умами во всех наших студиях, а также с проверенными партнерами, чтобы развивать этот фундамент и создавать больше возможностей для людей познакомиться с мирами, которые они любят".

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          Юлия Шрамко

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