Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів
Київ • УНН
Новий підрозділ XP об’єднає кінопроєкти, товари, живі заходи та партнерства Xbox. Його очолить Кейлін Волтерс із Mojang.
Xbox запускає новий підрозділ під назвою XP, який займатиметься проєктами Xbox, не пов'язаними з відеоіграми, включаючи фільми та телеадаптації, споживчі товари, живі заходи та партнерство із творцями та брендами. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.
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Різні команди Xbox вже виконують цю роботу, але тепер це буде об'єднано в централізованому підрозділі XP.
Згідно з повідомленням у блозі директора зі стратегії Xbox Метью Болла, XP формалізує чотири "області інвестицій":
- "XBOX PICTURES: подання наших світів та персонажів новій аудиторії за допомогою фільмів, телебачення та інших форм лінійної розповіді";
- "XBOX PRODUCTS: створення продуктів, які є справжніми для фанатської спільноти та дозволяють шанувальникам відзначати та висловлювати свої почуття до улюблених франшиз";
- "XBOX PLACES: об'єднання спільнот за допомогою заходів наживо, захоплюючих вражень, атракціонів, трансляцій та місць відпочинку";
- "XBOX PARTNERSHIPS: робота зі творцями контенту, брендами та спільнотами для розробки нових проєктів, спонсорства та партнерських відносин з брендами".
XP очолить Кейлін Волтерс, яка переходить з посади керівника компанії Mojang, яка створила Minecraft, на посаду президента нового підрозділу. Наступним керівником Mojang стане Марія Ангеліду-Сміт, яка залишить посаду директора з продуктів Reddit, щоб стати генеральним директором Mojang та Minecraft, і вона розпочне роботу 19 жовтня.
Xbox уже розробляє кілька екранізацій і телесеріалів, включаючи продовження успішного фільму A Minecraft Movie, третій сезон серіалу Fallout на Prime Video, фільм Call of Duty і анімаційний серіал Diablo для Netflix.
"Відмінні ігри залишаються в центрі цих франшиз і в серці XBOX, - вказав Болл. - XP співпрацюватиме з найкращими творчими умами у всіх наших студіях, а також з перевіреними партнерами, щоб розвивати цей фундамент та створювати більше можливостей для людей познайомитися зі світами, які вони люблять".
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