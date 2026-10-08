Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів

Фото: xbox.com

Xbox запускає новий підрозділ під назвою XP, який займатиметься проєктами Xbox, не пов'язаними з відеоіграми, включаючи фільми та телеадаптації, споживчі товари, живі заходи та партнерство із творцями та брендами. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

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Різні команди Xbox вже виконують цю роботу, але тепер це буде об'єднано в централізованому підрозділі XP.

Згідно з повідомленням у блозі директора зі стратегії Xbox Метью Болла, XP формалізує чотири "області інвестицій":

"XBOX PICTURES: подання наших світів та персонажів новій аудиторії за допомогою фільмів, телебачення та інших форм лінійної розповіді";

"XBOX PRODUCTS: створення продуктів, які є справжніми для фанатської спільноти та дозволяють шанувальникам відзначати та висловлювати свої почуття до улюблених франшиз";

"XBOX PLACES: об'єднання спільнот за допомогою заходів наживо, захоплюючих вражень, атракціонів, трансляцій та місць відпочинку";

"XBOX PARTNERSHIPS: робота зі творцями контенту, брендами та спільнотами для розробки нових проєктів, спонсорства та партнерських відносин з брендами".

XP очолить Кейлін Волтерс, яка переходить з посади керівника компанії Mojang, яка створила Minecraft, на посаду президента нового підрозділу. Наступним керівником Mojang стане Марія Ангеліду-Сміт, яка залишить посаду директора з продуктів Reddit, щоб стати генеральним директором Mojang та Minecraft, і вона розпочне роботу 19 жовтня.

Xbox уже розробляє кілька екранізацій і телесеріалів, включаючи продовження успішного фільму A Minecraft Movie, третій сезон серіалу Fallout на Prime Video, фільм Call of Duty і анімаційний серіал Diablo для Netflix.

"Відмінні ігри залишаються в центрі цих франшиз і в серці XBOX, - вказав Болл. - XP співпрацюватиме з найкращими творчими умами у всіх наших студіях, а також з перевіреними партнерами, щоб розвивати цей фундамент та створювати більше можливостей для людей познайомитися зі світами, які вони люблять".

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