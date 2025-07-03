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Взрывы на Житомирщине: спасатели показали последствия

Киев • УНН

 • 526 просмотра

В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрывов в селе Березина, где погибли 2 человека и пострадали 82, из них 4 ребенка госпитализированы. Повреждено около 99 домов и 700 домохозяйств остались без света.

Взрывы на Житомирщине: спасатели показали последствия

В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрывов, произошедших накануне вечером в селе Березина, сообщили в ГСЧС Украины и показали ситуацию на месте происшествия, пишет УНН.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы

- отметили в ГСЧС.

Детали

"К сожалению, погибли 2 человека: их тела из-под завалов достали спасатели. Сейчас известно о 82 пострадавших. В больницах находятся 38 граждан, среди них - 4 детей", - говорится в сообщении.

Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 82 человек, среди них - 4 детей03.07.25, 11:15 • 1261 просмотр

Во время проведения работ из разрушенного дома чрезвычайники, как сообщается, спасли девочку (ориентировочно 4 лет): с различными травмами ее вынесли из дома и передали медикам.

Также указано, что оказана помощь различного характера 15 людям, в частности, эвакуировали из разрушенных домов и передали их медикам. Кроме того, спасатели совместно с представителями органов власти эвакуировали из села 78 жителей.

По предварительным данным, повреждено около 99 частных жилых домов и линии электропередачи. Без электроснабжения осталось 700 домохозяйств. Пожарным удалось укротить несколько пожаров, возникших после взрывов.

На месте происшествия работали 106 спасателей, психологи и 25 единиц техники ГСЧС Житомирщины, медики, полиция, волонтеры Отряда быстрого реагирования областной организации Украинского Красного Креста и другие соответствующие службы.

Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии03.07.25, 09:58 • 34255 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
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