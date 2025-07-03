Вибухи на Житомирщині: рятувальники показали наслідки

У Житомирській області триває ліквідація наслідків вибухів, що сталися напередодні ввечері в селі Березина, повідомили у ДСНС України і показали ситуацію на місці події, пише УНН.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи - наголосили у ДСНС.

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"На жаль, загинули 2 людини: їх тіла з-під завалів дістали рятувальники. Наразі відомо про 82 постраждалих. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - 4 дітей", - ідеться у повідомленні.

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Під час проведення робіт зі зруйнованого будинку надзвичайники, як поаідомляється, врятували дівчинку (орієнтовно 4 років): з різними травмами її винесли з оселі та передали медикам.

Також вказано, що надано допомогу різного характеру 15 людям, зокрема, евакуювали зі зруйнованих будинків та передали їх медикам. Крім того, рятувальники спільно із представниками органів влади евакуювали з села 78 жителів.

За попередніми даними, пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків та лінії електропередачі. Без електропостачання залишилося 700 домогосподарств. Вогнеборцям вдалося приборкати кілька пожеж, що виникли після вибухів.

На місці події працювали 106 рятувальників, психологи та 25 одиниць техніки ДСНС Житомирщини, медики, поліція, волонтери Загону швидкого реагування обласної організації Українського Червоного Хреста та інші відповідні служби.

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