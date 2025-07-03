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Вибухи на Житомирщині: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 974 перегляди

У Житомирській області триває ліквідація наслідків вибухів у селі Березина, де загинуло 2 людини та постраждало 82, з них 4 дитини госпіталізовані. Пошкоджено близько 99 будинків та 700 домогосподарств залишилися без світла.

Вибухи на Житомирщині: рятувальники показали наслідки

У Житомирській області триває ліквідація наслідків вибухів, що сталися напередодні ввечері в селі Березина, повідомили у ДСНС України і показали ситуацію на місці події, пише УНН.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи

- наголосили у ДСНС.

Деталі

"На жаль, загинули 2 людини: їх тіла з-під завалів дістали рятувальники. Наразі відомо про 82 постраждалих. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - 4 дітей", - ідеться у повідомленні.

Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей, серед них - 4 дітей03.07.25, 11:15 • 1316 переглядiв

Під час проведення робіт зі зруйнованого будинку надзвичайники, як поаідомляється, врятували дівчинку (орієнтовно 4 років): з різними травмами її винесли з оселі та передали медикам.

Також вказано, що надано допомогу різного характеру 15 людям, зокрема, евакуювали зі зруйнованих будинків та передали їх медикам. Крім того, рятувальники спільно із представниками органів влади евакуювали з села 78 жителів.

За попередніми даними, пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків та лінії електропередачі. Без електропостачання залишилося 700 домогосподарств. Вогнеборцям вдалося приборкати кілька пожеж, що виникли після вибухів.

На місці події працювали 106 рятувальників, психологи та 25 одиниць техніки ДСНС Житомирщини, медики, поліція, волонтери Загону швидкого реагування обласної організації Українського Червоного Хреста та інші відповідні служби.

Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві03.07.25, 09:58 • 38288 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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