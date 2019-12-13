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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 16:07 • 143518 просмотра

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ВВС назвала победителей в номинации "Детская книга года BBC-2019"

ВВС назвала победителей в номинации "Детская книга года BBC-2019"

Киев  •  УНН

 • 21125 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. ВВС News Украина объявила победителей премии "Детская книга года BBC-2019", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"В номинации "Детская книга года BBC-2019" победила книга "Сапиенсы" Владимира Аренев (Харьков: Ранок, 2019)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в список премии "Детская книга года-2019" вошли 11 изданий. Также там была книга Андрея Бачинского "С Эйнштейном в рюкзаке", Тима Брика "Шармузикы: За пределами Великой Поляны", Оксаны Драчковськои "Зайка - нестрибайчик и его смелая мама", Оксаны Лущевской "Скелет без шкафа", Олеси Мамчич "Кем будет работать Яся "Натальи Матолинец "Академия Аматерасу", Тани статный "Когда я была лисой", Оли Русин "Мия и лунное затмение", Галины Ткачук "Белка Фасоль и Полуночный Пожирака" и Антона Шапки "Папина борода".

Напомним, ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2019".

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