ВВС назвала победителей в номинации "Детская книга года BBC-2019"

"В номинации "Детская книга года BBC-2019" победила книга "Сапиенсы" Владимира Аренев (Харьков: Ранок, 2019)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в список премии "Детская книга года-2019" вошли 11 изданий. Также там была книга Андрея Бачинского "С Эйнштейном в рюкзаке", Тима Брика "Шармузикы: За пределами Великой Поляны", Оксаны Драчковськои "Зайка - нестрибайчик и его смелая мама", Оксаны Лущевской "Скелет без шкафа", Олеси Мамчич "Кем будет работать Яся "Натальи Матолинец "Академия Аматерасу", Тани статный "Когда я была лисой", Оли Русин "Мия и лунное затмение", Галины Ткачук "Белка Фасоль и Полуночный Пожирака" и Антона Шапки "Папина борода".

Напомним, ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2019".