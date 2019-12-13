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ВВС назвала переможців в номінації "Дитяча книга року BBC-2019"

Київ • УНН

 • 21125 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. ВВС News Україна оголосила переможців премії "Дитяча книга року BBC-2019", представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

"У номінації "Дитяча книга року BBC-2019" перемогла книга "Сапієнси" Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до списку премії "Дитяча книга року ВВС-2019" увійшли 11 видань. Також там була книга Андрія Бачинського "З Ейнштейном у рюкзаку", Тіма Бріка "Шармузіки: За межами Великої Галявини", Оксани Драчковської "Зайчик - нестрибайчик та його смілива мама", Оксани Лущевської "Скелет без шафи", Олесі Мамчич "Ким працюватиме Яся", Наталії Матолінець "Академія Аматерасу", Тані Поставної "Коли я була лисицею", Олі Русіної "Мія і місячне затемнення", Галини Ткачук "Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака" та Антона Шапки "Татова борода".

Нагадаємо, ВВС оголосила переможців премії "Книга року - 2019".

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