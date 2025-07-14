Введут ли США 500% пошлин для рф? Трамп ответил

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
16:21 • 654 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 4796 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 9254 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
15:00 • 11501 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14:00 • 16366 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
13:52 • 27871 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
13:34 • 28687 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
12:42 • 22388 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 26762 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
14 июля, 10:15 • 28020 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
33%
748мм
Популярные новости
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 36232 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 34322 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 42936 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 25346 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны12:25 • 11443 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 2046 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины13:52 • 27872 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
13:34 • 28690 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 43007 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 276207 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 25392 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 44024 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 40914 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 126060 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 89492 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Введут ли США 500% пошлин для рф? Трамп ответил

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Дональд Трамп заявил о наличии «нескольких представлений» относительно возможного соглашения с Россией для завершения войны в Украине. Он также отметил, что 100% пошлины против россии будут достаточными и могут быть введены без участия Конгресса.

Введут ли США 500% пошлин для рф? Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него было "несколько представлений" о возможном соглашении с россией для завершения войны в Украине, и считает, что договоренности следовало достичь раньше. Комментируя идею введения 500% пошлин против россии, он отметил, что 100% пошлины будет достаточно, и такие решения можно принимать без участия Конгресса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на BBC.

Относительно потенциальных пошлин против россии, Трамп сказал, что вторичные пошлины "могут быть введены против россии без Палаты представителей или Сената".

Когда его спросили о призывах к введению 500% пошлин для рф, он ответил, что "после определенного момента эта цифра не имеет значения", и что "100% пошлины будут достаточно".

Президент США добавил, что имел представление о сделке с россией по поводу войны в Украине.

"Я думал, что нам следовало заключить сделку давно, но она просто продолжается и продолжается", – говорит он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9