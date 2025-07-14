Введут ли США 500% пошлин для рф? Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него было "несколько представлений" о возможном соглашении с россией для завершения войны в Украине, и считает, что договоренности следовало достичь раньше. Комментируя идею введения 500% пошлин против россии, он отметил, что 100% пошлины будет достаточно, и такие решения можно принимать без участия Конгресса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на BBC.

Относительно потенциальных пошлин против россии, Трамп сказал, что вторичные пошлины "могут быть введены против россии без Палаты представителей или Сената".

Когда его спросили о призывах к введению 500% пошлин для рф, он ответил, что "после определенного момента эта цифра не имеет значения", и что "100% пошлины будут достаточно".

Президент США добавил, что имел представление о сделке с россией по поводу войны в Украине.

"Я думал, что нам следовало заключить сделку давно, но она просто продолжается и продолжается", – говорит он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней