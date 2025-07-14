Чи запровадять США 500% мит для рф? Трамп відповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав "кілька уявлень" про можливу угоду з росією для завершення війни в Україні, і вважає, що домовленості слід було досягти раніше. Коментуючи ідею запровадження 500% мит проти росії, він зазначив, що 100% мита буде достатньо, і такі рішення можна ухвалювати без участі Конгресу. Про це він заявив на пресконференції у Білому домі, передає УНН із посиланням на BBC.

Щодо потенційних мит проти росії, Трамп сказав, що вторинні мита "можуть бути запроваджені проти росії без Палати представників чи Сенату".

Коли його запитали про заклики до запровадження 500% мит для рф, він відповів, що "після певного моменту ця цифра не має значення", і що "100% мита будуть достатньо".

Президент США додав, що мав уявлення про угоду з росією щодо війни в Україні.

"Я думав, що нам слід було укласти угоду давно, але вона просто триває і триває", – каже він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів