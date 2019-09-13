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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77844 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113654 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105427 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120547 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149008 просмотра

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Установлена личность военнослужащего, погибшего еще в 2015 году

Установлена личность военнослужащего, погибшего еще в 2015 году

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня в Харьковскую область для перезахоронения отправили останки тела погибшего армейца, который был убит российскими оккупантами еще 9 февраля 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.

"Старший солдат Вадим Федорченко отправился сегодня домой, в Харьковскую область. Хотя российские оккупанты его убили в бою еще 9 февраля 2015 г.", - говорится в сообщении.

До последнего времени судьба Вадима Федорченко оставалась неизвестной. Лишь в конце августа текущего года с помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, неидентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко.

"Останки армейца сегодня отправились в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области. Эксгумацию на Краснопольском кладбище провели офицеры Гражданско-военное сотрудничество - CIMIC Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Старшего солдата Вадима Федорченко похоронят завтра в 10:00 в его родном селе.

Напомним, в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали около полтысячи тел погибших военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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