Установлена личность военнослужащего, погибшего еще в 2015 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня в Харьковскую область для перезахоронения отправили останки тела погибшего армейца, который был убит российскими оккупантами еще 9 февраля 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.
"Старший солдат Вадим Федорченко отправился сегодня домой, в Харьковскую область. Хотя российские оккупанты его убили в бою еще 9 февраля 2015 г.", - говорится в сообщении.
До последнего времени судьба Вадима Федорченко оставалась неизвестной. Лишь в конце августа текущего года с помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, неидентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко.
"Останки армейца сегодня отправились в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области. Эксгумацию на Краснопольском кладбище провели офицеры Гражданско-военное сотрудничество - CIMIC Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Старшего солдата Вадима Федорченко похоронят завтра в 10:00 в его родном селе.
Напомним, в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали около полтысячи тел погибших военнослужащих.