В Україні правоохоронці ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В рамках гуманітарного проекту ЗС України “ЕВАКУАЦІЯ 200” поліцейські Донеччини ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецькій області.
“В рамках гуманітарного проекту ЗС України „ЕВАКУАЦІЯ 200“ поліцейські Донеччини ідентифікували з півтисячі тіл загиблих воїнів”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що з початку першої пошукової операції безвісти зниклих та загиблих військовослужбовців пройшло 5 років. За цей час знайдено 1 787 тіл загиблих, 70 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.
“Впродовж п’ятирічної діяльності гуманітарного проєкту Збройних Сил України „ЕВАКУАЦІЯ 200“ поліцейські брали учать і у пошуку тіл загиблих під час збройного конфлікту, і в їх ідентифікації”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано вже 568 загиблих бійців АТО.