В Украине правоохранители идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В рамках гуманитарного проекта ВС Украины “ЭВАКУАЦИЯ 200” полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
“В рамках гуманитарного проекта ВС Украины „ЭВАКУАЦИЯ 200“ полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала первой поисковой операции без вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести.
“На протяжении пятилетней деятельности гуманитарного проекту Вооруженных Сил Украины „ЭВАКУАЦИЯ 200“ полицейские участвовали и в поиске тел погибших во время вооруженного конфликта, и в их идентификации”, — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано уже 568 погибших бойцов АТО.