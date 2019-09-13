Встановлено особу військовослужбовця, який загинув ще у 2015 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні на Харківщину для перепоховання відправили останки тіла загиблого армійця, який був вбитий російськими окупантами ще 9 лютого 2015 року. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook оперативного командування “Схід” Збройних сил України.

“Старший солдат Вадим Федорченко вирушив сьогодні додому, на Харківщину. Хоча російські окупанти його вбили у бою ще 9 лютого 2015 р”, — йдеться в повідомленні.

До останнього часу доля Вадима Федорченка залишалася невідомою. Лише наприкінці серпня поточного року за допомогою молекулярно-генетичного порівняльного аналізу було встановлено, що одне з тіл військовослужбовців, вивезених у березні 2015 року з району Дебальцевого, неідентифікованих та похованих на Краснопільському кладовищі міста Дніпро, належить саме Вадиму Олександровичу Федорченко.

“Останки армійця сьогодні відправилися в рідне село Павлівка Близнюківського району Харківської області. Ексгумацію на Краснопільському кладовищі провели офіцери Цивільно-військове співробітництво — CIMIC Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

Старшого солдата Вадима Федорченка поховають завтра о 10:00 в його рідному селі.

Нагадаємо, в рамках гуманітарного проекту ЗС України “Евакуація 200” поліцейські Донеччини ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.

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