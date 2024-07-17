Высший совет правосудия назначил к рассмотрению заявление судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича о давлении и вмешательстве в его деятельность со стороны главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева на 23 июля, пишет УНН.

Согласно опубликованной на сайте ВСП повестке дня заседания, которое состоится 23 июля 2024 года, будет рассматриваться вопрос "Об утверждении выводов членов Высшего совета правосудия об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

В частности, будет заслушан доклад Григория Усика по сообщениям судьи Циктича о давлении со стороны Гетманцева.

В то же время, заключение по результатам предварительной проверки фактов, изложенных в заявлении судьи, которую проводил председатель ВСП Григорий Усик, на сайте пока не опубликован.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытках нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. Предварительную проверку по его заявлению будет проводить председатель ВСП Григорий Усик.

После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ. Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.