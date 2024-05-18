Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.