Ворожі БпЛА прямують на Житомирщину
Київ • УНН
Ворожі БпЛА рухаються до Житомирської області з боку Вінниччини, а ще одна група прямує на північ через Миколаївську область, повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України.
Ворожі БпЛА прямують до Житомирщини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Триває атака ударних БпЛА:
1. Вінницька область - Житомирщина2. Нова група з півдня через Миколаївщину - у північному напрямку
Російські БпЛА прямують на Кіровоградщину18.05.24, 02:26 • 27383 перегляди