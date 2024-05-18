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Ворожі БпЛА прямують на Житомирщину

Ворожі БпЛА прямують на Житомирщину

Київ • УНН

 • 31839 перегляди

Ворожі БпЛА рухаються до Житомирської області з боку Вінниччини, а ще одна група прямує на північ через Миколаївську область, повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Ворожі БпЛА прямують до Житомирщини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Триває атака ударних БпЛА:
1. Вінницька область - Житомирщина2. Нова група з півдня через Миколаївщину - у північному напрямку

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Російські БпЛА прямують на Кіровоградщину18.05.24, 02:26 • 27383 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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