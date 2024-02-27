Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека

Армия рф за прошедшие сутки 10 раз ударила по 9 населенным пунктам Донецкой области. В частности, враг сбросил управляемые авиабомбы на Торецк. В результате российских атак за сутки трое жителей области получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

В общем враг за сутки совершил 1584 обстрела населенных пунктов Донецкой области.

Под огонь попали города Красногоровка, Торецк, села Анновка, Карловка, Константиновка, Николаевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Романовка.

Повреждены 20 гражданских объектов - 15 жилых домов, ангары агропредприятия, автомобили.

Как сообщается, российские захватчики нанесли авиаудар по Новоселовке Первой - повредили сельскохозяйственное предприятие и два частных дома.

В результате артиллерийских обстрелов ранения получили жители Красногоровки, Константиновки и Романовки.

Две управляемые авиабомбы "ФАБ-500" россия сбросила на Торецк. Повреждены 10 частных домов.

Еще три дома оккупанты повредили в Николаевке, которую накрыли артиллерией.

На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага