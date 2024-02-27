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Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека

Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:38  •  11748 просмотра

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российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.

Армия рф за прошедшие сутки 10 раз ударила по 9 населенным пунктам Донецкой области. В частности, враг сбросил управляемые авиабомбы на Торецк. В результате российских атак за сутки трое жителей области получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали 

В общем враг за сутки совершил 1584 обстрела населенных пунктов Донецкой области. 

Под огонь попали города Красногоровка, Торецк, села Анновка, Карловка, Константиновка, Николаевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Романовка. 

Повреждены 20 гражданских объектов - 15 жилых домов, ангары агропредприятия, автомобили.

Как сообщается,  российские захватчики нанесли авиаудар  по Новоселовке Первой - повредили сельскохозяйственное предприятие  и два частных дома.

В результате артиллерийских обстрелов ранения получили жители Красногоровки, Константиновки и Романовки.

Две управляемые авиабомбы "ФАБ-500" россия сбросила на Торецк. Повреждены 10 частных домов.

Еще три дома оккупанты повредили в Николаевке, которую накрыли артиллерией.

На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага27 февраля 2024, 05:26 • 25758 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
karlivkaКарловка
toretskТорецк
kostiantynivkaКонстантиновка
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
Ворог за добу вдарив по 9 населених пунктах Донеччини: поранено трьох людей
Enemy attacked 9 localities in Donetsk region over the last day: three people wounded
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