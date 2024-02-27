Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека
Киев • УНН
российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.
Армия рф за прошедшие сутки 10 раз ударила по 9 населенным пунктам Донецкой области. В частности, враг сбросил управляемые авиабомбы на Торецк. В результате российских атак за сутки трое жителей области получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
В общем враг за сутки совершил 1584 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
Под огонь попали города Красногоровка, Торецк, села Анновка, Карловка, Константиновка, Николаевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Романовка.
Повреждены 20 гражданских объектов - 15 жилых домов, ангары агропредприятия, автомобили.
Как сообщается, российские захватчики нанесли авиаудар по Новоселовке Первой - повредили сельскохозяйственное предприятие и два частных дома.
В результате артиллерийских обстрелов ранения получили жители Красногоровки, Константиновки и Романовки.
Две управляемые авиабомбы "ФАБ-500" россия сбросила на Торецк. Повреждены 10 частных домов.
Еще три дома оккупанты повредили в Николаевке, которую накрыли артиллерией.
На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага27 февраля 2024, 05:26 • 25758 просмотров
Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека
российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.
О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники
Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.
Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор
За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.
Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять
Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.
Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США
Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.
"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА
Взрыв произошел в воздухе над открытой местностью в Запорожском районе, о разрушениях и жертвах не сообщается.
Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок
Спасатели в защитных костюмах посетили дом Дональда Трампа-младшего во Флориде после того, как он открыл конверт с неизвестным белым веществом.
"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы
Европейские страны поддерживают чешскую инициативу по закупке ЕС боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Украины.
Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине
Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.