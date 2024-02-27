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БМ-27 «Ураган»

Ворог за добу вдарив по 9 населених пунктах Донеччини: поранено трьох людей

Київ • УНН

 • 24865 перегляди

російська армія 10 разів обстріляла 9 населених пунктів Донецької області, в результаті чого троє жителів отримали поранення.

Ворог за добу вдарив по 9 населених пунктах Донеччини: поранено трьох людей

Армія рф минулої доби 10 разів вдарила по 9 населених пунктах Донецької області. Зокрема, ворог скинув керовані авіабомби на Торецьк. Внаслідок російських атак за добу троє жителів області отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини. 

Деталі 

Загалом ворог за добу здійснив 1584 обстріли населених пунктів Донецької області. 

Під вогонь потрапили міста Красногорівка, Торецьк, села Ганнівка, Карлівка, Костянтинівка, Миколаївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Романівка. 

Пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 15 житлових будинків, ангари агропідприємства, автомобілі.

Як повідомляється,  російські загарбники завдали авіаудар  по Новоселівці Першій – пошкодили сільськогосподарське підприємство  та дві приватних оселі.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали жителі Красногорівки, Костянтинівки та Романівки.

Дві керовані авіабомби "ФАБ-500" росія скинула на Торецьк. Пошкоджено 10 приватних будинків.

Ще три домівки окупанти пошкодили в Миколаївці, яку накрили артилерією.

На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога27.02.24, 07:26 • 31368 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Торецьк
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