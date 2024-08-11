Враг применил весь арсенал вооружения для обстрела 40 украинских пограничных поселений

Армия рф бьет по населению и гражданской инфраструктуре, применяя все, что имеет в своем арсенале: от минометов до управляемых авиабомб. Пишет УНН, со ссылкой на сообщение представителя ОТК "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Детали

Российская армия применила весь имеющийся арсенал вооружения, ударив за минувшие сутки по 40 населенным пунктам Сумщины и Черниговщины.

За минувшие сутки на Черниговщине враг обстрелял 9 населенных пунктов, на Сумщине - 31 населенный пункт. Враг применяет весь имеющийся арсенал вооружения, который у него есть: от минометов, ствольной артиллерии разного калибра, реактивных систем залпового огня, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиабомбы. Есть раненые и разрушены жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры, учебные заведения - передает спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник.

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Несмотря на то, что оперативная обстановка на границе с Черниговской и Сумской областью остается напряженной, впрочем ситуация "вполне контролируемая Силами Обороны Украины", отметил представитель ОТК "Северск".

Мысник также напомнил, что враг бьет по населению и гражданской инфраструктуре, подтверждая свой статус государства-террориста.

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