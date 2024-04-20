WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

Пентагону нужно меньше недели на доставку вооружений украинской армии после одобрения новой программы помощи Киеву. Об этом американские чиновники рассказали изданию The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Министерство обороны США предупреждало о риске территориальных потерь и ошеломляющем уровне гибели военных ВСУ без срочных мер на Капитолийском холме. Поэтому формировать пакет помощи начали задолго до сегодняшнего решения Конгресса, чтобы ускорить процесс, отмечают собеседники.

Вероятно, в пакет военной помощи Украине войдут крайне необходимые боеприпасы натовского калибра 155 мм, а также снаряды для реактивной артиллерии средней дальности.

Кроме этого, Пентагон предоставит новую партию средств ПВО и боеприпасы к ним.

Дополнение

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

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