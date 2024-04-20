Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что Сенат будет голосовать за принятый Палатой представителей законопроект о помощи Украине во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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По информации, на следующей неделе Сенат должен был быть на перерыве, но он возвращается, чтобы принять этот закон.

Для принятия закона Сенатом нужно 60+ голосов, далее обсуждение и затем финальное голосование 50+ голосов.

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