Возле польского Гданьска из моря выловили груз кокаина на 15 млн долларов

Польские пограничники нашли на дне Гданьского залива полные мешки с кокаином. Его стоимость на черном рынке оценивается в 60 миллионов злотых (около 15 миллионов долларов), сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Отмечается, что по делу задержаны 7 человек в возрасте от 36 до 50 лет. Подозреваемые - шестеро мужчин и одна женщина. Все они являются жителями Поморского воеводства.

Пограничники регулярно проверяют воды Гданьского залива в рамках своих задач, связанных с защитой критической инфраструктуры. Именно они заметили необычное плавание гражданских судов. ... Следователи установили, что банда вероятно переправила около 100 кг кокаина из одной из стран Южной Америки, а затем хотела продать наркотики в Польше, - говорится в сообщении.

По данным издания, задержанным сейчас грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет.

Напомним

В январе в Колумбии по меньшей мере 39 человек погибли из-за вооруженных столкновений между нелегальными вооруженными группами. Трагедия произошла в приграничном регионе Норте-де-Сантандер, где разгорелись конфликты, связанные с контролем над наркоторговлей.