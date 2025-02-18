Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів
Київ • УНН
У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.
Польські прикордонники знайшли на дні Гданської затоки повні мішки з кокаїном. Його вартість на чорному ринку оцінюється у 60 мільйонів злотих (близько 15 мільйонів доларів), повідомляє УНН із посиланням на RMF24.
Деталі
Зазначається, що у справі затримано 7 осіб віком від 36 до 50 років. Підозрювані - шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони є мешканцями Поморського воєводства.
Прикордонники регулярно перевіряють води Гданської затоки в рамках своїх завдань, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури. Саме вони помітили незвичне плавання цивільних суден. … Слідчі встановили, що банда ймовірно переправила близько 100 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки, а потім хотіла продати наркотики в Польщі,
За даними видання, затриманим нині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.
Нагадаємо
У січні в Колумбії щонайменше 39 людей загинули через збройні сутички між нелегальними збройними групами. Трагедія сталася у прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер, де розгорілися конфлікти, пов’язані з контролем над наркоторгівлею.