Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

Польські прикордонники знайшли на дні Гданської затоки повні мішки з кокаїном. Його вартість на чорному ринку оцінюється у 60 мільйонів злотих (близько 15 мільйонів доларів), повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

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Зазначається, що у справі затримано 7 осіб віком від 36 до 50 років. Підозрювані - шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони є мешканцями Поморського воєводства.

Прикордонники регулярно перевіряють води Гданської затоки в рамках своїх завдань, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури. Саме вони помітили незвичне плавання цивільних суден. … Слідчі встановили, що банда ймовірно переправила близько 100 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки, а потім хотіла продати наркотики в Польщі,