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15 березня, 19:03 • 118824 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177346 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144045 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136022 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115826 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107162 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102657 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139155 перегляди

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Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

Київ • УНН

 • 23752 перегляди

У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.

Польські прикордонники знайшли на дні Гданської затоки повні мішки з кокаїном. Його вартість на чорному ринку оцінюється у 60 мільйонів злотих (близько 15 мільйонів доларів), повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

Зазначається, що у справі затримано 7 осіб віком від 36 до 50 років. Підозрювані - шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони є мешканцями Поморського воєводства.

Прикордонники регулярно перевіряють води Гданської затоки в рамках своїх завдань, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури. Саме вони помітили незвичне плавання цивільних суден. … Слідчі встановили, що банда ймовірно переправила близько 100 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки, а потім хотіла продати наркотики в Польщі,

- йдеться у повідомленні.

За даними видання, затриманим нині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.

Нагадаємо

У січні в Колумбії щонайменше 39 людей загинули через збройні сутички між нелегальними збройними групами. Трагедія сталася у прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер, де розгорілися конфлікти, пов’язані з контролем над наркоторгівлею.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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