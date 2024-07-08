Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе для Киевской области, призвав жителей укрыться на фоне сообщений о массированной ракетной атаке на Украину.
Воздушные Силы ВС Украины предупредили о ракетной угрозе для Киевской области и призвали Киев быть в укрытиях, пишет УНН.
Детали
"Угроза для Киевской области!" - сообщили в ПС ВСУ, говоря о группе ракет, которая двигалась ранее на Черниговщине в юго-западном направлении.
"Киев - в укрытие!" - указали в Воздушных силах в Telegram.
В КГВА предупредили о "массированном ракетном ударе по Украине". "Не игнорируйте опасность! Находитесь в укрытиях!", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.
Также ПС ВСУ предупредили в 10:20 о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.