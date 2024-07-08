Воздушные Силы ВС Украины предупредили о ракетной угрозе для Киевской области и призвали Киев быть в укрытиях, пишет УНН.

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"Угроза для Киевской области!" - сообщили в ПС ВСУ, говоря о группе ракет, которая двигалась ранее на Черниговщине в юго-западном направлении.

"Киев - в укрытие!" - указали в Воздушных силах в Telegram.

В КГВА предупредили о "массированном ракетном ударе по Украине". "Не игнорируйте опасность! Находитесь в укрытиях!", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также ПС ВСУ предупредили в 10:20 о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.