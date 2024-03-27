Воздушные силы: 10 из 13 "шахедов" ночью сбили над Харьковской, Сумской и Киевской областями

В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение ночью 10 из 13 ударных дронов типа Shahed в Харьковской, Сумской и Киевской областях, которые российские войска запустили из курской области рф. Об этом сообщил в среду командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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"Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из курской области - рф. Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбито - 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях", - написал Олещук в Telegram.

По его словам, к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"