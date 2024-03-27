В Сумской области ночью уничтожили два "шахеда"

Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта

Сегодня, 27 марта, все поклонники театрального искусства могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня театра. Дата празднования выбрана в честь того, что, якобы, именно 27 марта в Древнем Риме состоялось первое театральное представление. Хотя, историками этот факт не доказан.