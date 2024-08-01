ООО "Буд-технолоджи" было определено победителем тендера от БО "Благотворительный фонд „Охматдет" на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одной из самых дорогих предложений восстановления, передает УНН со ссылкой на Наші гроші.

31 июля НДСТ "Охматдет" объявил на своей странице в Facebook, что ООО "Буд-технолоджи" стало победителем тендера на ремонтные работы корпуса больницы, который был поврежден во время ракетного обстрела в июле. Среди 14 конкурентов, предложение "Буд-технолоджи" оказалось третьим по стоимости, составив 307 млн грн (без учета НДС).

Большинство других участников предложили выполнить ремонт за значительно меньшие суммы - от 42 до 286 млн грн. Однако заказчик не вел переговоры с другими участниками и не предоставил объяснений своего выбора.

Анализ от "Наші гроші" выявил, что из десяти самых дешевых предложений по меньшей мере семь имели детально заполненные коммерческие предложения, включая указания цен за отдельные виды работ.

"Охматдет" акцентировал внимание, что „проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств. Однако "Охматдет" не предоставил никаких объяснений относительно своего игнорирования более дешевых предложений. Руководит Благотворительным фондом "Охматдет-Здоровое детство" Евгений Вембер, а главным бухгалтером является Светлана Розборская.

Компании-участницы конкурса, которые были отобраны в финал:

"ДАК" (310 млн грн) из группы „Альтис" Александра Глимбовского;

"Буд-технолоджи" (307 млн грн) из группы Sensar запорожского застройщика Марка Марченко;

Рабочая группа заказчика провела онлайн-встречи с несколькими компаниями. "Мега профит групп" была отклонена из-за неопределенных подозрений в отношении ее налоговых документов, а „ДАК" - из-за скандальной репутации ее руководителя Глимбовского, который в июле был задержан по делу НАБУ о коррупции своего зятя Романа Насирова, бывшего главы налоговой службы в 2015-2016 годах.

Заказчик привлек фирму "Столичная правовая фундация" для проведения "юридического анализа победителя по добропорядочности" и в итоге выбрал "Строй-технолоджи" как подрядчика. Впрочем, заказчик игнорировал определенные проблемы в предложении победителя, например то, что "Буд-технолоджи" указала только на аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и экскаватор JCB, ни один из которых не предназначен для монтажа фасадов выше второго этажа. Также компания не предоставила никакой информации об оборудовании для укладки плитки.

Основные расходы победителя тендера были направлены на ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" (темные панели на фото здания) и отделку внутренних стен с помощью НР-панелей. Стоимость каждой из этих позиций у компании "Буд-технолоджи" превышала 100 миллионов гривен. При этом цены на эти работы оказались вдвое выше, чем у более бюджетных участников конкурса, как показано в сравнительной таблице.

Компания "Риола-модуль", которая ранее занималась строительством этого корпуса, в своем тендерном предложении стоимостью 179 млн грн отметила, что уже провела бесплатный ремонт так называемых "чистых помещений" (операционные блоки и т.д.) после ракетного удара. Были частично заменены конструкции стен и потолков, восстановлен поврежденный линолеум. Это может свидетельствовать о том, что общие объемы ремонтных работ, оплаченных за счет благотворителей, были преувеличены.

"ООО "Строй-технолоджи" с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах участия не принимало. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27. Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком Sensar Марка Марченко", - говорится в расследовании издания.

Сегодня владельцем и руководителем компании "Буд-Технолоджи" является Василий Кобизь, зарегистрированный в селе Братское Запорожской области. По информации "NGL.media", ранее компанию возглавляла Ольга Шаленна, мать Евгения Шаленного, который является давним партнером Марка Марченко. "Запорожский центр расследований" называет Евгения Шаленного „менеджером Марченко".

"Марк Марченко и Евгений Шаленый с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии "Самопомощь", которую возглавлял мэр Львова Андрей Садовый. При этом бизнес-партнером Марченко был брат заместителя мэра Запорожья. В 2017 году Марченко задерживали за фиктивные акты выполненных работ по строительству в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн. "Самопомощь" публично защищала бизнесмена, называя то дело „давлением на политическую силу". В 2022 году оказалось, что "Буд-Технолоджи" и Sensar имеют землю в зеленом пригороде Львова якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако оказалось, что 99% площади застройки должен был занять торгово-развлекательный центр", - говорится в расследовании.

На последних местных выборах перед вторжением Евгений Шаленый вместе с директором Sensar Development Еленой Бартуль баллотировались от партии "Слуга народа".

Напомним

8-го июля 2024 года в результате российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве погибли 2 человека, 32 получили ранения, из них 8 детей госпитализированы.

Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ Охматдет.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.

В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений.

Из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Повреждена также единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Украинское правительство выделило 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет"

А Украинцы за 22 часа собрали на восстановление "Охматдета", который атаковала россия, 250 миллионов гривен.