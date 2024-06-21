российские войска атаковали Черниговскую область из минометов и с помощью беспилотников FPV, в результате чего произошло 2 взрыва вблизи населенных пунктов блесна и Гриновка, сообщений о жертвах среди местного населения не поступало.
В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и вражеских дронов по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 2 взрыва. Об этом сообщает Госпогранслужба. Северная граница, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
Информация о погибших в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 531 980 человек личного состава и 8001 танк.