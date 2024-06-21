В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и вражеских дронов по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 2 взрыва. Об этом сообщает Госпогранслужба. Северная граница, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Семеновская община: 1 взрыв (приход, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н. п. блесна.

Сновская община: 1 взрыв (приход, вероятно FPV-дрон) в направлении н. п. Хреновка.

Информация о погибших в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 531 980 человек личного состава и 8001 танк.