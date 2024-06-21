Війська рф завдали ударів із мінометів та FPV-дронів по Чернігівщині
Київ • УНН
російські війська атакували Чернігівську область з мінометів та за допомогою безпілотників FPV, внаслідок чого сталося 2 вибухи поблизу населених пунктів Блешня та Гринівка, повідомлень про жертви серед місцевого населення не надходило.
Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів та ворожих дронів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 2 вибухи. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Північний кордон, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
- Семенівська громада: 1 вибух (прихід, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Блешня.
- Сновська громада: 1 вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) в напрямку н.п. Хрінівка.
Інформація про загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 531 980 осіб особового складу і 8001 танк.