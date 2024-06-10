Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - экспертЭксклюзив
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы
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Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов
российские войска атаковали Черниговскую область из артиллерии и минометов, в течение суток было зафиксировано 29 взрывов.
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57
россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ
О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом
Правительство утвердило постановление, призванное обеспечить справедливое распределение лимитов потребления электроэнергии между регионами, вычитая из имеющегося объема электроэнергии объем, необходимый для критически важной инфраструктуры, и установив новые лимиты для каждого региона, чтобы уравнять продолжительность отключений электроэнергии.
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре
В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна
Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов
На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов
На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы
Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.