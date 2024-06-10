Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovЧернигов
polshaПольша
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  34508 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  43157 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  48992 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  172955 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174123 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151960 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107389 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90221 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86178 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Новости по теме
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

  •  3764 просмотра
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

  •  5744 просмотра
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

  •  6948 просмотра
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

  •  6297 просмотра
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

  •  7189 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

  •  6936 просмотра
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Эксклюзив

  •  24543 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

  •  7697 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

  •  10579 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

  •  9845 просмотра

Популярные

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

  •  56687 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

  •  77632 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

  •  80226 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

  •  90422 просмотра
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

  •  76389 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  202376 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  206287 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  209762 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  209068 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  195469 просмотра

Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

российские войска атаковали Черниговскую область из артиллерии и минометов, в течение суток было зафиксировано 29 взрывов.

Война •   •  3764 просмотра
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.

Война •   •  5744 просмотра
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.

политика •   •  6948 просмотра
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

Правительство утвердило постановление, призванное обеспечить справедливое распределение лимитов потребления электроэнергии между регионами, вычитая из имеющегося объема электроэнергии объем, необходимый для критически важной инфраструктуры, и установив новые лимиты для каждого региона, чтобы уравнять продолжительность отключений электроэнергии.

Экономика •   •  6297 просмотра
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.

Новости Мира •   •  7189 просмотра
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.

Новости Мира •   •  6936 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.

Экономика •   •  24543 просмотра
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.

Общество •   •  7697 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.

Война •   •  10579 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.

Киев •   •  9845 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы