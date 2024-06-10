Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 29 взрывов. Об этом сообщает Госпогранслужба "Северная граница", пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 4 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н. п. Вильчики.

Семеновская община: 16 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н. п. Медведевка и блесна.

Сновская община: 9 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н. п. Хреновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.