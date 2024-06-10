Війська рф атакувала Чернігівщину з артилерії та мінометів: пролунало 29 вибухів
Київ • УНН
російські війська атакували Чернігівську область з артилерії та мінометів, протягом доби було зафіксовано 29 вибухів.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє Держприкордонслужба "Північний кордон", пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Вильчики.
Семенівська громада: 16 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Медведівка та Блешня.
Сновська громада: 9 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Хрінівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
Минулого тижня російські війська 43 рази обстріляли 14 населених пунктів у Чернігівській області, в результаті чого сталося 214 вибухів і було завдано шкоди інфраструктурі.